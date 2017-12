Fahrrad fällt auf Auto - Besitzer gesucht Nach der Anzeige war das Fahrrad weg

Aalen. In der Zeit zwischen 11.30 und 14.35 Uhr am Donnerstag fiel ein im Östlichen Stadtgraben abgestelltes Fahrrad um, wobei es einen geparkten Mini beschädigte. Die Besitzerin des Autos fotografierte die Schäden und begab sich zur Anzeigeerstattung zum Polizeirevier.

Als sie danach wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues Mountainbike mit großer roter Aufschrift DRIVE. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Besitzer des Mountainbikes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361) 5240 entgegen.

zurück © Schwäbische Post 15.12.2017 09:18

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte