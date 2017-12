Zwei Unfälle an der gleichen Stelle Eisglätte wurde zwei Autofahrerinnen bei Stödtlen zum Verhängnis

Stödtlen. Kurz nach 8 Uhr am Donnerstagmorgen kam eine 24-Jährige auf der Kreisstraße 3220 zwischen Birkenzell und Tragenroden mit ihrem Ford auf eisglatter Straße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Dabei entstand an dem Auto ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Eine 50 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte die Situation zwar rechtzeitig, konnte jedoch nicht verhindern, dass ihr Fahrzeug beim Abbremsen auf den Ford aufrutschte. Hierbei entstand zusätzlicher Sachschaden von rund 10.500 Euro, so die Polizei.

