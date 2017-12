Bewaffneter Raubüberfall auf Spielcasino

Am Donnerstag um 23.43 Uhr betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter, mit einer Pistole bewaffnet, eine Spielhalle in der Klosterstraße in Schwäbisch Hall. Der Täter begab sich sofort hinter den Tresen und forderte die Herausgabe von Bargeld, während er die 45-jährige Angestellte fortlaufend mit der Waffe bedrohte. Nach Herausgabe des Geldes konnte der unbekannte Täter mit mehreren tausend Euro flüchten.

Den Täter beschreibt die Polizei als etwa 1,65 Meter groß. Er trug laut Polizeibeschreibung dunkle Sportschuhe mit einer hellen Sohle sowie seitlich einem weißen Emblem. Weiterhin war er mit einer dunklen, weiten Sporthose mit einer großen, weißen Aufschrift, vermutlich "LIMITED", auf dem linken Bein und einem dunklen Oberteil, vermutlich einer Jacke bekleidet, so die Polizei in ihrem Bericht.

Über der Jacke trug der Täter eine dunkle, ärmellose Weste mit Kapuze, die er während der Tat aufgesetzt hatte. Auffallend an der Weste sind zwei helle Bändel im Halsbereich. Der Täter trug dunkle Handschuhe, die er über die Jackenärmel gezogen hatte. Auf dem rechten Handschuh konnte auf dem Handrücken ein weißes Emblem erkannt werden. Der Täter war eventuell mit einer Turmhaube maskiert, schreibt die Polizei. Zudem führte der Räuber einen hellen Stoffbeutel mit sich, in welchem er das Raubgut verstaute.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet die Bevölkerung um Mithilfe und stellt folgende Fragen: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kennt eine Person auf die diese Beschreibung passt bzw. die im Besitz solcher Bekleidungsstücke ist? Die Polizei bittet ein junges Paar, welches unmittelbar vor dem Raubüberfall das Spielcasino verließ, sich zu melden. Des Weiteren verließen einige Gäste wenige Minuten vor dem Raubüberfall das Casino. Wer hat im Bereich des Casinos oder in unmittelbarer Nähe verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem ist dort eine Person oder ein Fahrzeug aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Schwäbisch Hall unter der Rufnummer (0791) 4000 entgegen.