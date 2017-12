Raubüberfall in der Aalener Fußgängerzone Zwei junge Männer überwältigen den bewaffneten Täter Bei einem Raubüberfall auf einen Edelmetallhandel in der Aalener Fußgängerzone konnte der Täter dank des mutigen Eingreifens zweier Männer überwältigt werden. Der Mann hatte eine Waffe bei sich, die sich erst später als Attrappe herausstellte.

Aalen. Am Freitag um 16.49 Uhr wurde die Polizei über einen Raubüberfall in der Roßstraße in der Fußgängerzone in Aalen informiert. Ein 28-jähriger Mann betrat kurz zuvor einen Edelmetallhandel, zog eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund und bedrohte damit die allein anwesende 58-jährige Verkäuferin. Der Räuber forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dem Täter mehrere hundert Euro ausgehändigt wurden, wollte er aus dem Ladengeschäft flüchten. Der Raubüberfall wurde jedoch von zwei Männern im Alter von 24 und 26 Jahren durch die Schaufensterscheibe beobachtet. Die beiden Männer hinderten den Täter daran das Geschäft zu verlassen und stürmten ihrerseits in den Laden. Dort wurde der Räuber durch die beiden Männer überwältigt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife, die sich in unmittelbarer Nähe befand, festgehalten.

Bei der Überprüfung der Pistole stellte sich heraus, dass der Räuber eine täuschend echt aussehende Anscheinswaffe mit sich führte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Aalen übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen wird über die Stellung eines Haftantrages entscheiden.

