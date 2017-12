Renitenter Ladendieb festgenommen

Iggingen. Am Freitag, kurz nach 17 Uhr, wurde in einem Discounter in Iggingen-Brainkofen ein, wie die Polizei mitteilt, renitenter Ladendieb durch mehrere Kunden und einer Kassiererin festgenommen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 63-jährige Ladendieb wollte, laut Polizei, eine Softshell-Jacke entwenden und wurde hierbei von einer Kundin beobachtet. Als er nach dem Kassenbereich durch die Kundin angesprochen und festgehalten wurde, wehrte sich der 63-Jährige und wollte flüchten. Gemeinsam gelang es den Dieb zu überwältigen. Verletzt wurde niemand.

