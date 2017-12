Auto überschlägt sich Polizei: Ein 20-Jähriger wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen. Ein 20-Jähriger befuhr am Freitag, um 18.45 Uhr, mit seinem Ford die Kreisstraße von Hinterbrand kommend in Fahrtrichtung Schönberger Hof. Im Bereich einer Rechtskurve kam er, laut Polizei, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort an einer Böschung. Am Ford entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Der 20-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

