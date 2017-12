Die Polizei sucht Zeugen

Schwäbisch Gmünd. Unbekannte schlugen am Freitag zwischen 19 und 21 Uhr an einem im Türlensteg geparkten Mercedes die Seitenscheibe ein und entwendeten vom Beifahrersitz eine schwarze Lederhandtasche mit goldener Aufschrift. In der Handtasche befand sich ein beiger Ledergeldbeutel mit Bargeld, Personalausweis, Führerschein und mehrere Kredit- und Kundenkarten. Der Gesamtwert beläuft sich, laut Polizei, auf 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. (07171) 3580, entgegen.

