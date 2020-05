Wasseralfingen: Radfahrer beschädigt Pkw und flüchtet 

Wasseralfingen. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr am Samstagmorgen in der Braunenbergstraße in Wasseralfingen auf einen geparkten Mitsubishi Colt und beschädigte diesen. Neben mehreren Eindellungen und Kratzer wurde durch den Unfall auch der Heckwischer abgerissen, welchen der Unfallverursacher vermutlich mitgenommen hat. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.