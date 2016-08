Im August ist hohe Erntezeit: So sind zum Beispiel Erbsen und Gurken jetzt reif. Was tun mit Erbsen: Die Erbsen aus den Schoten lösen. Wer eine zu große Ernte hat: kein Problem. Erbsen lassen sich prima tiefkühlen, ganz ohne Vitaminverlust. Einfach die Erbsen kurz in heißem Wasser blanchieren und dann einfrieren.

