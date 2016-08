Was Cordula und Egon Lohmann im Hüttlinger Eiscafé „EisKunst“ verarbeiten und was nicht

Das Probieren, das stand ganz am Anfang. Auf Fachmessen in Deutschland und Italien haben Cordula und Egon Lohmann unzählige Kugeln Eis verkostet. Und gemerkt, dass es große Qualitätsunterschiede gibt. Heute bieten sie im Café „EisKunst“ in Hüttlingen Eis mit ganz besonderen Qualitätsansprüchen an. weiter