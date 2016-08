Sommerlaune hilft Nepal

Die meisten der jungen Menschen in Nepal haben keine Berufsausbildung. Petra Pachner und Herwig Jantschik vom Verein „Zukunft für Nepal“ möchten das ändern und eine Ausbildungswerkstatt bauen. Wie weit das Projekt ist, darüber berichtet Pachner am Sonntag in einer kulinarisch-musikalischen Infoveranstaltung, der Sommerlaune in der Villa weiter