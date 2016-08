Fußball, Verbandsliga: Der TSV Essingen tritt am Samstag, 15.30 Uhr, bei der TSG Backnang an

Verbandsligist TSV Essingen hat in der noch jungen Saison schon einiges erlebt. Einem nicht eingeplanten 0:1 in Albstadt ist ein durchaus einkalkuliertes 0:2 im Verbandspokal gegen den Drittligisten VfR Aalen gefolgt. In der zweiten Ligapartie geht es nun am Samstag (15.30 Uhr) zur TSG Backnang. weiter