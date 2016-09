Fußball, Länderspiel: Deutsche Frauen-Nationalelf treffen am 25. Oktober in der Scholz-Arena auf die Niederlande

Die Vorfreude steigt: Am 25. Oktober – exakt zehn Jahre nach dem letzten Gastspiel im Rohrwang – bestreitet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft als amtierender Olympiasieger wieder ein Testspiel in der Aalener Scholz-Arena. Der Kartenvorverkauf für die Partie gegen die Niederlande startet an diesem Mittwoch. weiter