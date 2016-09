Wie ein Programm des Bundesfamilienministeriums die Kindergartenbetreuung in Aalen fördert

Sprache, so heißt es, sei der Schlüssel zur Bildung. Für das Bundesfamilienministerium ist er gar der Schlüssel zur Welt. Deshalb hat es ein neues Programm zur Sprachförderung in Kindergärten aufgelegt: Auch fünf Aalener Kindergärten kommen in den Genuss der Förderung. weiter