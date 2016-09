Der frühere Leitz-Chef und VDMA-Präsident verstarb am Dienstag im Alter von 77 Jahren

Am Dienstagmorgen verstarb unerwartet nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt Dr. Dieter Brucklacher im Alter von 77 Jahren. Der frühere Vorsitzende der Geschäftsführung der Leitz GmbH & Co. KG und ehemalige Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) war eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit in der Region und weiter