Aalener Delegation reist am Freitag in die türkische Partnerstadt Antakya

Der mit Aalener Spenden finanzierte Schulneubau in Antakya ist fertig. Bis zu 1500 syrische Flüchtlingskinder werden hier in zwei Schichten unterrichtet – je 750 morgens und nachmittags. Am Samstag wird Eröffnung gefeiert. weiter