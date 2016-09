In wenigen Tagen wird eine Versorgungslücke in der hiesigen Kinder- und Jugendpsychiatrie geschlossen sein. Im „Hirschbachhaus“ in Aalen eröffnet am 6. Oktober die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie – eine Außenstelle der St.-Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen. weiter