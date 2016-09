Die Delegation aus Hüttlingen ist herzlich in der italienischen Stadt Cervia willkommen geheißen worden. Mit zwei Bussen und genau 100 Teilnehmern ist die Gruppe am Freitag in die Provinz Ravenna gereist. Darunter Sängerinnen und Sänger vom Kirchenchor, Bläser des Musikvereins, Gemeinderäte, Mitglieder der Verwaltung und des Partnerschaftsvereins. weiter