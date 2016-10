Westhausen.

Wir hoffen, dass ein Friedensschluss erreichbar ist, dies ist das Ziel unserer Mahnwache am Haus der Klägerin“, so äußert sich Gerrit Glöckner, Bruder der beklagten Kater-Besitzerin Silvia Maier am Samstag in Westhausen. Vorgeschichte: In Westhausen weiter