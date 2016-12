Adventskonzert Musikensembles des Kopernikus-Gymnasiums sorgten am Mittwoch für die Einstimmung auf die festlichen Tage. Der Erlös der Spenden soll für die Ärmsten in Afrika eingesetzt werden.

Aalen-Wasseralfingen

Großartige Musikensembles des Kopernikus-Gymnasiums (KGW) haben am Mittwoch die Besucher in der St. Stephanuskirche in Wasseralfingen auf die heilige Nacht eingestimmt. Auch in diesem Jahr gehen die Spenden aus dem Adventskonzert nach Burkina weiter