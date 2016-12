Ab sofort Schmökern zum Nulltarif

In größeren Städten oder Kliniken gehören sie längst dazu: öffentliche Bücherschränke, an denen man sich nach Herzenslust etwas herausgreifen kann zum Schmökern. Oder Literatur, die man zuhause nicht mehr benötigt, hineinstellen kann. So wurde jetzt in Böbingen ein Bürger-Bücherschrank weiter