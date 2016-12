Die Belegungszahlen in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen ist nach und nach in die Höhe geklettert. Nach im Sommer zeitweise nur noch um die 300 Personen, stieg die Zahl inzwischen wieder auf 800 an. Die Regelbelegung dürfte laut dem Vertrag zwischen Stadt weiter