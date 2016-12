Vom Kindergartenbau bis zur Flüchtlingspolitik

Bürgermeister Herbert Witzany, Landrat Klaus Pavel und MdB Roderich Kiesewetter lassen das Jahr 2016 Revue passieren und blicken in die Zukunft

CDU-Ortsverbandsvorsitzender Christoph Hald, der in diesem Jahr zum Bürgermeister in Gschwend gewählt wurde, konnte sich zum traditionellen Silvestergespräch der CDU über einen proppenvollen Bürgersaal freuen. Bei der CDU in Westhausen stehe 2017 ein Führungswechsel ins Haus und weiter