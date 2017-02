Sie bleibt im Gedächtnis der Menschen – Sissi, die österreichische Kaiserin Elisabeth, ehemals Prinzessin in Bayern. Immer wieder wird in Musicals oder Operetten an ihr tragisches Leben erinnert. Dabei steht das berauschende feudale Leben der österreichischen Aristokratie in prächtigen Kulissen und ebensolchen Kleidern mit im Mittelpunkt weiter