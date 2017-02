Musik Saso Avsenik und seine Oberkrainer spielten in der Aalener Stadthalle. Dabei zeigte er, dass er mehr hat als nur einen großen Namen.

Aalen

Er gibt zu, dass er ein wenig aufgeregt ist. „Das ist in diesem Jahr unser erster Auftritt in Deutschland.“ So begrüßte Saso Avsenik (gesprochen: Sascho Ausenik) das Publikum. Doch seine Aufregung war unbegründet. Schon mit dem ersten Lied brachten weiter