Weltumspannende Wandlungen

Die Künstlerin nimmt die Besucher dieser Ausstellungseröffnung mit in ihre fernöstlich geprägte Gedankenwelt. Für diesen Abend in der Galerie im Prediger Schwäbisch Gmünd kreierte Yong Sa Sommer eine Resonanz-Performance. Trommelklänge und Bewegungsabläufe der in Weiß gehüllten Künstlerin sollten auf die Kunst einstimmen, den inneren Zugang zu weiter