Im Einsatz für die Benachteiligten

Rosenberg

Renate Seilheimer aus Rosenberg kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken: In den frühen Kindheitstagen erkrankte sie an Kinderlähmung und ist seither körperlich behindert. Viele Jahre hat sie mit viel Geschick als Vorsitzende den VdK-Ortsverein in der Gemeinde geleitet. Nach einer erneuten schweren weiter