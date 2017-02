Im Flutlichtspiel empfängt der VfR Aalen am Freitagabend den Tabellenfünfzehnten aus Erfurt. Für die Schwarz-Weißen soll der erste Sieg in diesem Jahr her.

Für die Partie haben wir fünf mal zwei Karten verlost. Marion Stegmaier aus Schwäbisch Gmünd, Robin

weiter