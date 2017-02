Vortrag Die Architektin Jana Revedin kommt am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr ins Aalener Rathaus und spricht über Baukultur.

Baukultur geht alle an. Um dafür mehr gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen und vor allem eine nachhaltige Qualität in der Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung aufzuzeigen, veranstaltet die Stadt Aalen in Zusammenarbeit mit der Architektenkammergruppe Ostalb die Vortragsreihe weiter