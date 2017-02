Köpplegarten Mit einem weinenden und einem lachenden Auge übergibt Konrad Körber letztmalig Spenden an Organisationen. Nach zehn Jahren ist vorerst Schluss mit der beliebten Weihnachtstradition.

Aalen-Ebnat

Nach zehn Jahren ist nun Schluss. Es wird vorerst keinen Weihnachtsmarkt im Köpplegarten in Ebnat mehr geben. Deshalb wurde am Donnerstag letztmalig an verschiedene Institutionen gespendet. weiter