Großes Glück hatte die 76-jährige Eigentümerin eines Wohnhauses in Itzlingen in der Kerkinger Straße. Ein Rauchmelder im Gebäude hatte am Montag, gegen 5 Uhr, rechtzeitig ausgelöst und so die Frau vor Schlimmerem bewahrt. Auf dem Anwesen war Feuer in einer Scheune weiter