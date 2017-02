Breitbandausbau Die Stadt Aalen will jetzt einen Infrastrukturmanager einstellen.

Die Stadt gibt beim Breitbandausbau weiter Gas. Sie siedelt das Thema wieder großteils beim Tiefbauamt an und sie will jetzt einen Infrastrukturmanager einstellen. Wie OB Thilo Rentschler am Mittwoch im Technischen Ausschuss sagte, sind Gespräche mit fünf bis sechs Bewerbern im weiter