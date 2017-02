Landwirtschaft Bauer Wolfgang Häussler sieht seinen Bio-Betrieb in Flochberg durch das eingeleitete Baulandumlegungsverfahren in der Existenz bedroht und zeigt seinen Protest.

Bopfingen

Die Stadt Bopfingen will in Flochberg weitere Industrieflächen schaffen. Landwirt Wolfgang Häussler sieht sich dadurch in seiner Existenz bedroht. „Ich brauche kein Geld, sondern die Wiesen vor meiner Haustür für meinen Biobetrieb“, sagt weiter