Schülerwettbewerb 142 Schüler, 69 Teams und 14 Preisträger – In Oberkochens Zeiss-Forum kürt eine Jury die Sieger des Regionalwettbewerbs „Jugend forscht“ gekürt.

Oberkochen

Insgesamt 142 Schüler haben in 69 Teams bei Zeiss in Oberkochen der Öffentlichkeit die Ergebnisse ihrer Forschung im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ präsentiert. Zeiss war zum 20. Mal in Folge Patenunternehmen für den Regionalwettbewerb. weiter