Ein idyllisches Sanatorium in den Schweizer Alpen, in dem die Patienten so glücklich und zufrieden sind, dass sie nie wieder weg wollen. Das kann nicht mit rechten Dingen zu gehen. In der deutsch-amerikanischen Koproduktion liefert Gore Verbinski einen über weite Strecken überzeugenden Horrorthriller alter Schule ab. Der „Fluch der weiter