Diebstahl Der 33-jährige Tatverdächtige wohnt in der LEA.

In einer Gaststätte in der Bahnhofstraße wurde am Mittwochabend ein Mann beim versuchten Diebstahl eines auf dem Tisch liegenden Handys ertappt. Der Verdächtige flüchtete, die Polizei fahndete nach ihm und stellte ihn später im Stadtgebiet. Auf dem Weg zur Gegenüberstellung versuchte weiter