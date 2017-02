Der Essinger Rathaussturm der Haugga mündete am Donnerstagnachmittag in eine nie da gewesene Dynamik: Zum Schluss drehten sich Haugga, Elferräte, Narrenpolizei und die Rathaus-Crew samt ihrem „Käpt’n“ Wolfgang Hofer vor dem Rathaus in einer unbeschwerten Polonaise. weiter