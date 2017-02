Mein erstes Mal in Wasseralfingen

Fasching Der neue Volontär der Schwäbischen Post, „Nordlicht“ Philipp Zettler, stützt sich in das Abenteuer des Wasseralfinger Rathaussturms und berichtet über seine Erlebnisse.

Aalen-Wasseralfingen

Fasching – was ist das eigentlich? Für einen sturmfest-erdverwachsenen Niedersachsen wie mich, ist das durchaus eine echte Frage. In meiner Heimat Hann. Münden regen sich am Rosenmontag höchstens Mütter auf, weil die Kinder sich weigern, weiter