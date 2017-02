Narri Narro – des isch hald so. Aber in Faxafeld eben noch a bisserle anders. Da hatte sich Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch doch als gemeiner Arbeiter in Bauhofmontur geworfen und den Helm aufgesetzt, doch die Verkleidung nutzte nichts. Die Schlossgugga spürten ihn am