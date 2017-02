Z

wanzig mal mehr, höchstens. Hat das Zeug zum Wahlkampfschlager. Hat was von „denen da oben es mal so richtig zeigen“. Ausufernden Managergehältern soll Einhalt geboten werden! Das ist das Ziel eines Vorstoßes der SPD. Man hat nämlich festgestellt, dass so ein Manager bei VW mit dem weiter