Närrisch Die DJK-SG feiert erstmals unter neuer Regie mit Jasmin Augustin an der Spitze.

Die DJK-SG Wasseralfingen feiert in der Glück-Auf-Halle in Hofen ihren traditionellen Faschingsball am Faschingssamstag. Und auch dieses Jahr ist die Halle mächtig voll und die Stimmung ausgelassen und fröhlich.

Ein buntes Programm fasziniert die Besucher. Die DJK hat weiter