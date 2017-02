Fasnacht Der Ellwanger Umzug mit 71 Gruppen zieht an die 20 000 Besucher an. Überwiegend Fußgruppen machen prächtig Stimmung.

Ellwangen

Der Abschluss der Fasnacht findet in der Narrenhochburg Ellwangen statt. Das zeigt sich wieder am Fasnachtsdienstag, auch wenn die Menschenmassen an den Straßen nicht ganz so üppig stehen wie sonst. Das mag an den schlechten Wetterprognosen liegen. weiter