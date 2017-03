Nach dem Gewinn der württembergischen Meisterschaft im Futsal nimmt die U17 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an der süddeutschen Meisterschaft teil. Gespielt wird am Sonntag in Nördlingen. Die Landesverbände Badens, Hessens, Südbadens und Württemberg können zum Endturnier jeweils einen Teilnehmer melden, der veranstaltende Bayerische weiter