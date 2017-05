Gläserne Produktion Interessierte Besucher am Maifeiertag in Hermannsfeld und Führungen beim Sofienhof.

Beeindruckende Zahlen gibt Florian Mack auf seinem Hühnerhof in Hermannsfeld bekannt. Dort leben 9750 Hühner in Boden- und 1400 in Freilandhaltung. Weitere 240 Stück Federvieh sind beim Sofienhof, ebenfalls in Freilandhaltung, in einem Mobilstall untergebracht. Gemeinsam mit Marcel weiter