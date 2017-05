Nachhaltigkeitsprojekt Ab Sonntag können Kunden in Aalener Geschäften Mehrwegbecher mit Getränken tauschen.

Aalen

Den schmutzigen Becher von Zuhause mitnehmen und in einem Geschäft gegen einen sauberen Becher mit heißem Kaffee eintauschen. Das geht ab Sonntag in ausgewählten Geschäften in Aalen.

Schon jetzt können Kunden in 22 Aalener Cafés ihre privaten Becher mit weiter