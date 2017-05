Raumfahrt Die angehende Astronautin Insa Thiele-Eich besucht regelmäßig Verwandte in Aalen und schwärmt für die guten Butterbrezeln der Aalener Bäcker.

Aalen

Wenn Insa Thiele-Eich in wenigen Jahren als erste deutsche Frau ins All düsen sollte, könnte es durchaus sein, dass die 34-jährige Meteorologin eine gute Aalener Eymann-Brezel mit auf ihre Mission nimmt. Denn für die schwärmt die Tochter des in Aalen weiter