Der nächste Aufstiegsaspirant ist zu Gast in der Aalener Scholz-Arena. Am Samstag empfangen die Schwarz-Weißen den 1. FC Magdeburg. Anpfiff der Partie ist bereits um 13.30 Uhr. Denn an den beiden letzten 3. Liga-Spieltagen bestreiten alle 20 Teams ihre Partien zeitgleich.

Für die Partie verlosen wir fünfmal zwei Karten unter allen, die am weiter