Harmonie Das Vokalensemble Comedia Vocale probt jeden zweiten Montag in Adelmannsfelden im ausgebauten Dach der Doppelgarage ihres Tenors Werner Sturm.

Adelmannsfelden

Wer am Montagabend in Adelmannsfelden die Erlenstraße entlang geht, der hat Musik im Ohr. Zu hören sind berührende Männerstimmen, dezente Pianobegleitung, verblüffende Texte: „He, Frau Keche, riahr d’Salatsoß o, mit de Soßa fangsch an weiter