Konzert In der Wallfahrtskirche Unterkochen werden Werke von Schütz und Bach über Bruckner und Mendelssohn bis hin zu Spirituals und Liedern von John Rutter gesungen.

Aalen-Unterkochen

Unter dem Motto „Best of Cappella Nova – Chormusik aus 40 Jahren“ steht das Jubiläumskonzert der Cappella Nova am Sonntag, 9. Juli, um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche Unterkochen. Chordirektor Ralph Häcker hat ein Programm weiter