VfR hat die Zweite des Club im Griff

D

as war ein gutes Testspiel für beide Seiten“, sagte Peter Vollmann, der Cheftrainer des VfR Aalen, nach der Begegnung seiner Mannschaft mit der U21 des 1. FC Nürnberg in Segringen. Der Zweitliganachwuchs aus Franken startet schon kommende Woche in die neue Spielrunde der Regionalliga Bayern, weiter